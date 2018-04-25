لندن 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأعلنت المملكة المتحدة أنها ستقدم دعماً طبياً عاجلاً لإنقاذ الأرواح وتساعد في حماية المنشآت الطبية وموظفي الإغاثة الإنسانية الذين يتعمّد نظام الأسد استهدافهم بالقنابل والأسلحة الكيميائية.وقالت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بيني موردنت في الكلمة التي ألقتها خلال مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم " من الواضح أن النظام السوري والداعميْن له، روسيا وإيران، سيحاولون منع كل مسعى دبلوماسي لتحميل النظام المسؤولية عن تكتيكاته المقيتة وغير الشرعية".وأضافت وفق بيان صادر عن الحكومة البريطانية " إن المملكة المتحدة ستقدم ما لا يقل عن 450 مليون جنيه استرليني هذا العام للتخفيف من المعاناة الشديدة في سوريا، إضافة إلى تقديم دعم حيوي لملايين اللاجئين السوريين الذين يحتمون في الدول المجاورة، وسوف تساهم المساعدات البريطانية في تدريب آلاف الأطباء والممرضين لتقديم العلاج والرعاية لمصابين في أشد مناطق الصراع خطورة، وكي يتمكنوا من الاستجابة فوراً لدى وقوع اعتداءات، بما في ذلك معرفة كيفية إزالة الشظايا ومعالجة الإصابات الناتجة عن الانفجارات، ومعالجة الحروق والجروح الناتجة عن نيران القذائف، كما ستوفر إمدادات طبية ضرورية مثل لوازم خياطة الجروح، والأكسجين، والدم، ومواد التخدير".ودعت موردنت، إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإلى توفير ممرات آمنة حتى يتمكن موظفو الإغاثة وأفراد الكوادر الطبية من أداء عملهم دون خوف من تعرضهم للاعتداء.م ك // انتهى //22:55ت م