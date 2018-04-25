السيح 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واساختتمت بمدينة السيح مساء اليوم فعاليات معرض اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف 2018 ، الذي نظمته اللجنة الثقافية بالخرج.واشتمل المعرض الذي شهد حضوراً لافتاً من الزوار طيلة أيام فعالياته على العديد من الأجنحة التي اهتمت بنشر ثقافة القراءة واقتناء الكتاب ، واستهدفت مختلف شرائح المجتمع لاسيما الشباب من طلاب وطالبات التعليم العام والتعليم العالي.وشهد المعرض حراكاً وتفاعلاً مميزاً من الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية المشاركة ومنها : جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ، وجامعة الملك سعود ، والنادي الأدبي بالرياض ، والمكتبة العامة بالسيح ، وتعليم الخرج ، وصالون ساره الثقافي بالسيح ، إلى جانب جناح اللجنة الثقافية ومشاركة عدد من الأدباء وهواة الخط والرسم.// انتهى //22:57ت م