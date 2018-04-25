جيزان 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسنظم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان اليوم ، حلقة نقاش بعنوان "تعزيز العمل الميداني " بمشاركة فرع النيابة العامة والشؤون الأمنية وعددٍ من الجهات الحكومية .واستعرض مدير عام فرع الرئاسة بجازان عبدالله بن محمد الشراحيلي خلال حلقة النقاش مراحل العمل الميداني وما يحظي به من اهتمام من معالي الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند لتطوير العمل الميداني بجميع فروع الرئاسة ، منوهًا بالمشاركة الإيجابية لقيادات الإدارات الحكومية والأمنية.وتضمنت حلقة النقاش العديد من الموضوعات عن العمل الميداني وسبل تطويره ، والوسائل الكفيلة بزيادة التعاون بين الإدارات المعنية كافة وتذليل كل ما يعيق مصلحة العمل .من جانبه أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة بجازان أحمد العبدلي أن الحلقة تهدف إلى تطوير العمل الميداني وربط العلاقة والتواصل الدائم بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات المشاركة والخروج بتوصيات تخدم العمل .// انتهى //23:00ت م