أملج 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأزالت لجنة التعديات الفرعية بمركز الحرة الشمالية التابع لمحافظه أملج اليوم إحداثات وتعديات على أراضي حكومية على الشريط الساحلي ، بلغت مساحتها الإجمالية 140 ألف متر مربع ، وقد تم تسليم المواقع لبلدية محافظة أملج .وأوضحت لجنة التعديات بمركزالحرة الشمالية أنها طبقت الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين ، كما أنها تعمل بشكل متواصل على إزالت مثل هذه التعديات بالمراقبة والمتابعة والإزالة وإيقاع الغرامات النظامية ، وفقاً التوجيهات القاضية بإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية بدون مسوغ شرعي وتطبيق العقوبات والغرامات النظاميه.وأهابت اللجنه بالمواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركة التنمية وتعيق التخطيط العمراني الحديث ، والإبلاغ عن تلك المخالفات .// انتهى //23:03ت م