بيروت 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأكدت نائب سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان جوليا دوبيولي استمرار التزام الاتحاد الأوروبي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا "، وتقديم المساعدات للاجئين والنازحين من سوريا.وجددت دوبيولي خلال استقبالها وفداً حقوقياً فلسطينياً في بيروت اليوم، قرار الاتحاد الأوروبي بمواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وقضايا اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في لبنان، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبذل مجهودات كبيرة لضرورة تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ولا سيما السماح لهم بالعمل والتملك وتحسين ظروف المخيمات.م ك // انتهى //23:04ت م