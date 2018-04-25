المدينة المنورة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم, لقاءه السنوي بالمواطنين, بحضور معالي أمين المنطقة المهندس محمد العمري.ورحب رئيس المجلس عيسى السحيمي في بداية اللقاء بالحضور من مسئولي الأمانة والمواطنين، مؤكداً الدور المهم للأمانة والمجلس في خدمة المجتمع، سائلاً الله تعالى أن يُبارك بجهود الجميع لخدمة المدينة المنورة وأهلها.عقب ذلك قدم معالي أمين المنطقة وعدد من مسئولي الأمانة عرضاً تفصيلياً مدعماً بالصور والأرقام لأهم المشاريع البلدية الحالية والمستقبلية بالمنطقة، التي بلغت تكاليفها المالية المعتمدة للعامين 2017-2018 أكثر من 3 مليار و800 مليون ريال.وفي ختام اللقاء فُتح المجال للحضور بطرح أسئلتهم واستفساراتهم بشأن الخدمات البلدية المقدمة.//انتهى//23:06ت م