تبوك 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسرعى معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي مساء اليوم, حفل تخريج الدفعة الثانية من طلاب وطالبات الكلية الجامعية في محافظة تيماء، بحضور محافظ تيماء سعد بن نايف السديري ووكيل الجامعة للفروع الدكتور عبدالقادر الحميري، وعدد من مديري الإدارات الحكومية وأهالي المحافظة.وبدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم مسيرة الخريجين، التي شملت أقسام الدراسات الإسلامية واللغات والترجمة والرياضيات والأحياء والإدارة وعلوم الحاسب.تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها الخريج عيد العنزي، أوضح فيها أنهم طوال السنوات الماضية كانوا يكافحون بين أروقة الكلية للبحث عن العلم والتعلم، وينهلون من معارفها ويستفيدون من خبرات أعضاء هيئة التدريس، مقدماً الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من اهتمام بالشباب وتنميتهم على الأصعدة العلمية والعملية .بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً للكلية وأقسامها والمعامل التي تضمها.ثم ألقى عميد الكلية الجامعية بتيماء الدكتور عواد الشمري كلمة عبر فيها عن شكره لمعالي مدير الجامعة على حضوره حفل التخريج الذي يعد يوم تتويج للطلاب وضخ دماء جديدة لسوق العمل خدمة لهذا الوطن المبارك .وقال : نحتفي في هذا اليوم بـتخريج 117 خريجاً و 246 خريجة في تخصصات علمية مختلفة ، حاثاً إياهم بالمحافظة على ما حققوه من إنجاز علمي والعمل على تطبيقه عملياً لخدمة الوطن .عقب ذلك ألقى معالي مدير جامعة تبوك كلمة قال فيها : اليوم نحتفل بتخرج أبنائنا من الكلية الجامعية بتيماء وهو امتداد لفرحنا في احتفالات الجامعة بتخرج أبنائها وبناتها.وأشار الذيابي في كلمته إلى أن الخريجين يشكّلون نقطة البداية نحو الحياة والعمل ، وإن الطموحات ستنعكس إيجاباً على المجتمع والوطن ومكان العمل وبالهمة تبنى صروح العلم والمجد , مباركاً للخريجين ، سائلاً الله أن يوفقهم لما فيه خدمة للدين والوطن في ظل القيادة الرشيدة .وفي ختام الحفل تم تكريم الطلبة المتفوقين وأوائل الدفعات والجهات الداعمة للكلية .// انتهى //23:14ت م