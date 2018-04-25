بروكسل 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسالتقى معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير في بروكسل اليوم، دولة رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، ومعالي وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنجيلينو ألفانو، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، وذلك على هامش مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة.وجرى خلال اللقاءات مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين المملكة وتلك الدول.// انتهى //23:18ت م