واشنطن 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة ألا تحصل إيران أبداً على أي سلاح نووي وضرورة احتواء تدخلات النظام الإيراني العسكرية في المنطقة.وقال ماكرون في خطاب له اليوم أمام الكونغرس الأمريكي بمجلسيه " يجب أن نكون متشددين مع الدول التي تسعى للحصول على القدرات النووية، وهدفنا فيما يتعلق بإيران واضح وهو أن إيران لن تحصل أبداً على أي سلاح نووي لا اليوم ولا في الخمس سنوات ولا في العشر سنوات".وأضاف " اتفقت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتفاق أكثر شمولية يعالج جميع المسائل محل القلق، ويجب أن يركز الاتفاق على احتواء التدخلات العسكرية للنظام الإيراني في المنطقة ومراقبة أنشطة الأسلحة الباليستية، وهذا الاحتواء ضروري في اليمن وفي لبنان وفي العراق وفي سوريا أيضا"، مشيراً إلى أنه يجب أن يغطي الاتفاق المخاوف المشروعة للولايات المتحدة ولحلفائنا في المنطقة .م ك // انتهى //23:29ت م