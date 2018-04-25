الخرطوم 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأكد الرئيسان السوداني عمر البشير والتشادي إدريس ديبي، التزامهما بإزالة العوائق القانونية والإدارية والهجرية والأمنية على الحدود بين البلدين، وتعهدا بتنفيذ توصيات مؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية، الذي اختتمت أعماله بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور غرب السودان اليوم بعد جلسات استمرت ليومين.وقال البشير في تصريح له " إن السودان ملتزم بتحويل جميع توصيات المؤتمر إلى برامج عمل عبر الحكومات الولائية والحكومة الاتحادية وكل جهات الاختصاص، وكل ما من شأنه تسهيل حركة المواطنين والبضائع"، مشيراً إلى أهمية تطوير المنطقة الحرة بين البلدين لتيسير عملية تبادل السلع، وإقامة مناطق صناعية وسكنية حضارية جديدة تنمي المناطق حولها.وأضاف أن مؤتمر الحدود سيكون دورياً حيث يُعقد مرة في تشاد ومرة في السودان، مؤكداً أن نجاح تجربة القوات السودانية التشادية المشتركة.كما أعلن الرئيسان موافقة الطرفين على تدعيمها بقوات شرطية استجابة لتوصيات المؤتمر، موجهاً بتعزيزها وتمكينها وتوفير كافة احتياجاتها ودعمها بعناصر شرطية، ونوه بضرورة حسم أي تفلتات قد تحدث هنا وهناك.من جهته، أكد الرئيس التشادي إدريس ديبي التزام بلاده بتنفيذ توصيات المؤتمر وتقديم كل ما يدعم التعاون بين البلدين، وضرورة إكمال خطوط السكة الحديد التي تربط السودان بتشاد، وتعزيز قطاع النقل.م ر // انتهى //23:50ت م