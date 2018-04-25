الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أن جميع العمليات العسكرية في اليمن سواء كانت جوية أو بحرية أو برية تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية , مشيراً إلى أن عدد التصاريح البحرية الصادرة لمزاولة العمليات الإنسانية وأوامر عدم الاستهداف منذ بداية العمليات العسكرية وحتى اليوم بلغت ، 22622 تصريحاً .وبين العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم أن تصاريح البحرية الصادرة من 16 أبريل إلى اليوم لميناء الحديدة بلغت 12تصريحاً لإثنتي عشرة سفينة , كما بلغت التصاريح الجوية 49 رحلة جوية إلى الداخل اليمني بلغ عدد ركابها 1009 ركاب , فيما بلغ عدد التصاريح من جميع المنافذ البرية 36 تصريحاً , كما أن التصاريح البحرية لجميع الموانئ خلال الفترة ذاتها 54 تصريحاً لمواد غذائية وطبية ومشتقات نفطية ومواشي وغيرها ، مشيراً إلى أن عدد السفن التجارية المتواجدة حالياً في الموانئ اليمنية بلغ مجموعها 22 سفينة .ولفت العقيد المالكي النظر إلى تواجد 19 سفينة متوجهة إلى ميناء الحديدة وتم إعطاءها التصاريح من قبل قوات التحالف ولم يتم السماح لها بالدخول لميناء الحديدة من قبل المليشيا الانقلابية في عملية تأخير دخول المواد اللازمة والإغاثية لميناء الحديدة بغرض رفع الأسعار وإيجاد سوق سوداء في الحديدة وغيرها من المناطق اليمنية .واستعرض العقيد المالكي أسماء السفن التى كانت موجودة في منطقة الانتظار , مبيناً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تواصلت مع العديد من المنظمات الأممية والمنظمات الغير حكومية فيما يخص سوء إدارة دخول هذه السفن إلى ميناء الحديدة , منوها إلى أن عدد المستفيدين بالداخل اليمني بلغ حتى اليوم ثلاثة ملايين وسبعة وتسعين ألفاً ومئة واثنين وسبعين مستفيداً , لافتاً النظر إلى أنه تم تزويد الداخل اليمني بالمساعدات الإغاثية بعدد 359 رحلة من خلال مركز الملك سلمان للأغاثة والأعمال الإنسانية .وأشار إلى أن المليشيا الحوثية تقوم بإعاقة تحرك الشحنات والمواد الإغاثية وبعض الصهاريج الخاصة بالوقود المتواجدة في نقطة التفتيش في ذمار وهى تخص إحدى المنظمات الأممية التي يبلغ عددها تقريبا حوالي 11شاحنة وموجودة في نقطة التفتيش والجمارك في ذمار , مستعرضاً بعض الصور لتدفق المساعدات الإنسانية ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي تشمل المناطق اليمنية كافة .ونوه العقيد المالكي إلى أن محافظة صعدة وشمال عمران لاتزال هى نقطة انطلاق الصواريخ البالستية وتخزين الصواريخ البالستية وتخزين الأسلحة المهربة إلى المليشيا الحوثية الإرهابية خلال الفترة من 16 ــ 25 أبريل .وأكد استمرار الجيش الوطني اليمني في تحقيق الكثير من التقدمات على جميع الجبهات سواء في محافظة صعدة , فيما يستمر الجيش الوطني اليمني من الجهة الشرقية من جهة محافظة الجوف في عمليات إزالة الألغام في جبهة نهم للاستعداد للتقدم غرباً إلى العاصمة صنعاء , وتستمر العمليات العسكرية في محافظة البيضاء لتحرير مزيد من المحافظات .// يتبع //23:52ت م