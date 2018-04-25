القاهرة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واستغلب فريق المصري البورسعيدي على ضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد برج العرب في الأسبوع الـ 34 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 58 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع الزمالك الذي سيلتقي غداً مع الأهلي، ويتجمد رصيد سموحة عند 51 نقطة في المركز الخامس.م ك // انتهى //23:53ت م