عدن 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسشدد نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي اليوم، على ضرورة تسليم سلاح المليشيات الانقلابية المدعومة من إيران من أجل تحقيق السلام في اليمن.وأضاف خلال لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، أن على ميليشيا الحوثي الانقلابية تسليم سلاحها إلى الدولة والانسحاب من المؤسسات الرسمية واستكمال العملية السياسية من حيث توقفت بمشاركة جميع المكونات السياسية.واستعرض اللقاء، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي من أجل إيقاف الحرب وإحلال السلام عبر استئناف المشاورات السياسية.وأكد المسؤول اليمني على دعم حكومة بلاده لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى إنهاء النزاع وإحلال السلام وفقاً للمرجعيات المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة على وجه الخصوص القرار 2216.م ك // انتهى //23:55ت م