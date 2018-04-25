إسلام آباد 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف اليوم بمقر وزارة الدفاع الروسية في موسكو، رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه الذي يزور روسيا حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتعاون الأمني القائم بين البلدين إضافة إلى استعراض التطورات الأمنية في المنطقة.ونقل البيان عن الجنرال غيراسيموف تصريحه الذي أشاد فيه بجهود باكستان في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن روسيا تدعم جهود باكستان إزاء المصالحة والسلام في أفغانستان، وأنها على استعداد على أداء دور في هذا الصدد.من جانبه، قال الجنرال باجوه " إن باكستان ترحب بأية مبادرة تهدف إلى دعم الأمن والسلام الدائم في أفغانستان"، مشيراً إلى أن الاستقرار في أفغانستان يصب في مصلحة كافة دول المنطقة.كما أكد أن باكستان لا تحمل أي أجندات عدوانية تجاه أي بلد آخر، وأنها عازمة على مواصلة العمل بالتعاون مع كافة دولة المنطقة لتحقيق أهداف الأمن والسلام.م ر // انتهى //23:59ت م