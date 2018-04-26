الجبيل 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية مساء اليوم حفل تخريج طلاب قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل للعام 1438 -1439هـ بحضور أولياء أمور الخريجين، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المكلف الدكتور مصلح بن حامد العتيبي ومدير عام قطاع الكليات والمعاهد الدكتور علي بن حسن عسيري .وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام قطاع الكليات والمعاهد كلمة أكد فيها إن بلادنا – رعاها الله – تتقدم بخطى ثابتة ومدروسة نحو مسيرة النماء والتقدم والارتقاء لوطننا العزيز، لتكون في مصاف الدول المتقدمة، ولابد لنا جميعاً أن نتكاتف، جنباً إلى جنب، مع حكومتنا الرشيدة لاستشراف مستقبلٍ زاهر ، منوهاً بحرص الدولة واهتمامها بالشباب وظهر ذلك جلياً في رؤية المملكة 2030، فهي تعول على شباب الوطن بكثير من الآمال، فهم عماد المستقبل ورجاله ، مشيراً إلى أن عدد خريجي قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بالجبيل لهذا العام بلغ ٨٧٧ طالباً .بعد ذلك شاهد سموه عرضا مرئيا عن قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة .ثم ألقيت كلمة الخريجين ، رحبوا فيها بسمو أمير المنطقة الشرقية ، مؤكدين أن رعاية سموه للحفل تجسد الرعاية الكريمة التي يحظى بها العلم وطلابه في هذا الوطن من القيادة الحكيمة .إثر ذلك ألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز كلمة أكد فيها أن خطط المملكة وإسترتيجياتها تتواكب مع سياستها في استثمار الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية التي من خلالها نستطيع أن نقارع جميع البلدان بتطورنا في جميع الميادين ولم تتوقف عجلة التنمية بل أثمر الخير والنماء لهذه البلاد التي تعيش في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الذي منح التعليم وجهاً مشرقاً من خلال الرؤية الحكيمة ٢٠٣٠ التي حملت في طياتها خطط ومناهج تعليمية متطورة.وأعرب سموه عن فخره بهذه الصروح التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بكلية الجبيل الصناعية وكلية الجبيل الجامعية ومعهد الجبيل التقني ودورها الكبير في إثراء الوطن بالعديد من التخصصات العلمية الدقيقة التي كان لها الأثر الكبير في إزدهار وتطور الصناعات الوطنية وتوطينها التي تغذي سوق العمل بتخصصات تقنية مميزه تعمل وفق منظومة تعليمية متكاملة وبمناهج عالمية تتوافق وتتلاءم مع احتياجات سوق العمل المواكبة لإستراتيجية الهيئة الملكية في اختيار التخصصات العلمية الرائدة.وقال سموه : هذا النجاح يجير في كل ما قدمتموه لتخرجوا لنا هذا الجيل الطموح القادر على تحمل المسئولية، فنقدر لكم متابعتكم المستمرة لهذه الكوكبة النيرة من أبنائكم طوال هذه السنوات الماضية ليحملوا لواء العلم والمعرفة وتقدموهم للوطن والذي يستحق منا الكثير.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير المنطقة الشرقية الخريجين المتفوقين .//انتهى//00:06ت م