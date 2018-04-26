عام / بدء أعمال ورشة عمل التوعية الأمنية المعلوماتية في حائل
الخميس 1439/8/10 هـ الموافق 2018/04/26 م واس
حائل 9 شعبان 1439هالموافق 25 أبريل 2018م واس
افتتح وكيل إمارة منطقة حائل للحقوق الدكتور علي بن فهد العمرو، اليوم ، ورشة عمل " التوعية الأمنية المعلوماتية " وذلك بقاعة النادي الأدبي الثقافي بحائل.
وتضمن برنامج الورشة الذي عقد بمشاركة عدد من المتدربين من الجهات الحكومية بالمنطقة على أوراق عمل أكدت أهمية الدور المناط بمركز المعلومات الوطني، وتوفير أفضل الخدمات للمؤسسات والأفراد نظراً للدور التقني المتزايد.
// انتهى //
00:13ت م