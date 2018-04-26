حائل 9 شعبان 1439هالموافق 25 أبريل 2018م واسافتتح وكيل إمارة منطقة حائل للحقوق الدكتور علي بن فهد العمرو، اليوم ، ورشة عمل " التوعية الأمنية المعلوماتية " وذلك بقاعة النادي الأدبي الثقافي بحائل.وتضمن برنامج الورشة الذي عقد بمشاركة عدد من المتدربين من الجهات الحكومية بالمنطقة على أوراق عمل أكدت أهمية الدور المناط بمركز المعلومات الوطني، وتوفير أفضل الخدمات للمؤسسات والأفراد نظراً للدور التقني المتزايد.// انتهى //00:13ت م