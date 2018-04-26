الرياض 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء اليوم حفل تخريج الدفعة 43 من مدارس الرياض للعام الدراسي 1438 - 1439، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين .وألقى رئيس مجلس إدارة مدارس الرياض الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين كلمة رحب فيها بالحضور في حفل تخريج الدفعة الــ 43 من طلاب المدارس ، مقدماً خالص التهنئة للطلاب الخريجين ولعائلاتهم .وعبر بن حثلين عن فخرهم واعتزازهم بالإنجازات التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة , مؤكداً أن مدارس الرياض تعمل منذ إنشائها على التميز في العطاء التربوي والتعليمي، وظلت مواكبة لتطوير التعليم في المملكة , مشيرا إلى أنها اتخذت مبادرات عدة جعلت منها مثالاً للصروح التعليمية في المملكة .عقب ذلك ألقى مدير عام مدارس الملك الرياض عبد الرحمن الغفيلي كلمة عبر فيها عن سعادته بالإحتفاء بتخريج كوكبة جديدة من طلاب مدارس الرياض لتضيء - بإذن الله - سماء الوطن علماً وعملاً , مشيراً إلى أن المدارس في السنوات الخمس الماضية شهدت نقلة نوعية في المسيرة التعليمية أثرت بشكل إيجابي على تصنيف المدارس في الاختبارات الوطنية وتقنيات التعليم وفي انتظام الدارسة والكثير من الإنجازات الطلابية.ثم ألقى راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن كلمة بهذه المناسبة قال فيها : يشرفني اليوم أن أكون بينكم في هذا الحفل لتخريج الدفعة 43 من طلاب وطالبات مدارس الرياض التي تأسست بفكرة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لبناء صرح تعليمي على مستوى عالمي حيث بدأت هذه المدارس عام 1390 - 1391 بمجلس إدارة وطاقم إداري وتعليمي ذو كفاءة عالية وبإشراف مباشر منه - حفظه الله - حيث أصبحت المدارس منذ ذلك الحين تقدم لهذا لمجتمع كوادر ذات إمكانيات رفيعة المستوى وصناع نجاح في جميع المجالات .وأضاف : لايخفى على الجميع أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، من يقود الثورة الاقتصادية والحضارية والثقافية في هذا الوطن الشامخ هو أحد خريجي هذه المدارس وتتشرف هي بذلك " , مهنئاً سموه الطلاب الخريجين وأولياء الأمور والهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس .وفي ختام الحفل شارك سموه الطلاب العرضة النجدية .// انتهى //00:21ت م