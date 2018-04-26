وقال العقيد المالكي : إن الجيش الوطني اليمني بمساندة قوات التحالف حرر العديد من النقاط الحاكمة ففي جبهة كرش تتقدم القوات وحققت تقدماً ملحوظاً ومنها اليوم بأتجاه الراهبة وفي الساحل الغربي في المخا يتقدم الجيش الوطني ويتخذ مناطق معينة في حيف ويستعد للتقدم بأتجاه مديرية الجراحي كذلك استمرار تأمين شرق محور المخا من الجهة الغربية كذلك يستمر الجيش الوطني في التقدم بعد تطهير مدينة ميهي ورفع علم الجمهورية اليمنية في المدينة ويستعد للتقدم جنوبا بأتجاه الحديدة .وحول مقتل الرجل الثاني في مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ، أوضح العقيد المالكي أن الصماد رئيساً لجماعة إرهابية وزمرة إجرامية وهو مسؤول عن قتل الآف المواطنين اليمنيين بالداخل اليمني ومسؤول عن معاناة الملايين من اليمنيين كما أنه مسؤول عن إطلاق الصواريخ البالستية والتحريض على دول الجوار وقتل المدنيين واستهداف الملاحة البحرية وتهديد الأمن العالمي ، وهذه النهاية حتمية لأي شخص إرهابي في العالم.وبين العقيد المالكي أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يطبق أعلى معايير الاستهداف الخاصة ويتخذ الإجراءات كافة فيما يخص حماية المدنيين من الأضرار والأخطاء الجانبية في الحروب ، مشيراً إلى أن هناك معدل أو هامش للأخطاء أو الأضرار الجانبية في الحرب ، وسيصدر بيان من التحالف حول ما ورد في بعض وسائل الإعلام بخصوص استهداف حفل زواج ، مؤكداً أن عمليات التحقيق لا زالت مستمرة وسيتم الإعلان عنها قريبا بإذن الله.وقال :" إن الحالات كثيرة في اليمن ولايعني أن التحالف هو مسؤول مسؤولية كإدعاء عن هذا الحادث وسيتم إعلان النتائج بكل صراحة وشفافية لكن لاننسى أن المليشيات الحوثية مسؤولة عن استهدافات بعض الزواجات كما حصل في فترة ماضية من استهداف المليشيا لحفل زواج ومحاولة الصاق التهم لتحالف دعم الشرعية في اليمن، والتحالف يأخذ الإجراءات كافة لتقليل الأضرار الجانبية وسيتم الإعلان عن النتائج بكل حيادية وبصراحة وشفافية في 72 ساعة القادمة إن شاء الله .وفيما يخص توعد الحوثيون بالرد على دول التحالف عامة والمملكة خاصة ، أكد العقيد المالكي أن أي تصعيد من المليشيا الحوثية المدعومة من إيران لايمكن وصفه إلا استعجال لنهايتها .وأوضح العقيد المالكي أن السفن المحتجزة تم الإعلان عنها وعددها 19 سفينة وتم التواصل مع بعض المنظمات الأممية، ومن المفترض أن يكون هناك إجراءات حسب مبادئ الأمم المتحدة في إعلان وعرقلة مليشيا الحوثي لهذه المساعدات المتجهه للشعب اليمني، مشيراً إلى أنه يتم الآن التحرك من خلال هذه المنظمات لتحريك هذه السفن إلى ميناء الحديدة.// انتهى //00:21ت م