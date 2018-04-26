الباحة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسرعى محافظ المندق صالح بن محمد القلطي, اليوم الحفل الختامي لجمعية " ضياء " الخيرية لتحفيظ القرآن بالمحافظة وتخريج عدد من حفظة كتاب الله , بحضور عدد من أولياء أمور الطلاب .وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم, تلاها كلمة لرئيس الجمعية عبدالعزيز بن حنش الزهراني , مستعرضاً أبرز المسابقات لحفظ كتاب الله الكريم , مشيداً بالدور والرعاية التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم .بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً لمسيرة الجمعية خلال ٣٥ سنة.ثم استمع الحضور لعدد من القراءات النموذجية, وعرضا وثائقياً لما يقدمه القسم النسوي بالجمعية.من جانبه استعرض عضو مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز بن موسى المشاركات والمساهمات التي تلقتها الجمعية.وفِي نهاية الحفل تم تكريم المتعاونين مع الجمعية والمتميزين من طلاب الجمعية والطلاب الذين ختموا حفظ كتاب الله .// انتهى //00:25ت م