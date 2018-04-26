الباحة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة رفعت مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية، وتوقعات هطول أمطار على المنطقة .وأشار إلى أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة ، وتفعيل دور التطوع للمشاركة عند حدوث آي طارئ مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في جميع آلتخصصات .// انتهى //00:28ت م