عام / الهلال الأحمر بالباحة يرفع جاهزيته لمواجهة التقلبات الجوية بالمنطقة
الخميس 1439/8/10 هـ الموافق 2018/04/26 م واس
الباحة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واس
صرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة رفعت مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية، وتوقعات هطول أمطار على المنطقة .
وأشار إلى أنه تم رفع الجاهزية لدى الكوادر العاملة عبر المراكز الإسعافية المنتشرة بالمنطقة ، وتفعيل دور التطوع للمشاركة عند حدوث آي طارئ مع الفرق الإسعافية والخدمات اللوجستية للهيئة في جميع آلتخصصات .
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