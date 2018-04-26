بروكسل 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسأعلنت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغيريني، في ختام اجتماع مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، أن وفود أكثر من 80 دولة ومنظمة وهيئة عالمية اتفقو على عناصر محددة وأرضية مشتركة لإدارة الأزمة السورية.وقالت موغيريني " إن هذه الأرضية ورغم بعض أوجه الخلافات المسجلة داخل المؤتمر بين عدد من المشاركين تركزت على مبادئ محددة أولها أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع وأنه يجب إعادة إطلاق العملية السياسية في أطر الأمم المتحدة، إضافة إلى ضرورة دعم السوريين، بما في ذلك في البلدان المجاورة والمجتمعات المحلية المضيفة وأخيراً الدفع بدور المجتمع المدني".م ر // انتهى //00:32ت م