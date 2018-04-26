جدة 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السموالملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة مساء اليوم، حفل تخريج ٤٦٠ طالباً بجامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة في تخصصات البكالوريوس والماجستير.وقدم رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على الجامعة الدكتورعبدالله صادق دحلان ، الشكر لسمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته وحضوره حفل تخريج طلاب جامعة الأعمال والتكنولوجيا، مبيناً أن الجامعة خرجت العام الحالي ٥٠٠ طالبة، واليوم تم تخريج ٤٦٠ طالباً في جميع التخصصات.وأكد أن الجامعة ستعمل على تحقيق طموح الشباب بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ، موجهاً الدعوة للطلاب بأن يتمسكوا بتقوى الله والأمانة والإخلاص في العمل .من جهته أوضح مدير جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور أسامة الجنادي ، أن الجامعة تقدم مجموعة من البرامج المميزة في مرحلة البكالوريوس والماجستير من خلال ٤ كليات هي إدارة الأعمال و الهندسة والإعلان وكلية القانون وأيضاً من خلال أكاديمية اللغة الإنجليزية كما يوجد بالجامعة مركز تعليم مستمر يقدم مجموعة من الدورات الدراسية القصيرة في مختلف المجالات والتخصصات، لافتاً النظر إلى أن الجامعة حصلت على جوائز عدة لتميزها في مجال الأعمال ، وجائزة الجودة الذهبية ما ينعكس على الجامعة وإنضمامها لعضوية الاتحاد الدولي للجامعات وأيضاً لعضوية اتحاد الجامعات العربية.وأضاف أن الجامعة تشهد نموًا مطردًا في برامجها حيث تم خلال العام الماضي بدء الدراسة في كلية القانون للطلاب والطالبات وأيضاً في ماجستير الإدارة الهندسية وبكالوريوس الهندسة المعمارية فرع الطالبات وبرنامج بكالوريوس الهندسة الصناعية.وفِي ختام الحفل كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر الطلاب الخريجين.// انتهى //00:35ت م