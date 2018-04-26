الرباط 09 شعبان 1439 هـ الموافق 25 أبريل 2018 م واسالتقى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني اليوم بالرباط رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري.وجدد سعد الدين العثماني استعداد المغرب لدعم جهود التوصل إلى اتفاق سياسي يخدم مصلحة الشعب الليبي و يسهم في بناء بلد مستقر ومزدهر.ونوه رئيس المجلس الأعلى الليبي بمواقف المغرب ومبادراته تجاه ما يجري في ليبيا، والتي تتسم دائمًا بالإيجابية، مع الحفاظ على نفس المسافة من كافة الأطراف، مذكرًا بالدور الذي قامت به المملكة المغربية طيلة المسار الذي أفضى إلى اتفاق الصخيرات.// انتهى //03:53ت م