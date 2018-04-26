الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تهنئ رئيس تنزانيا المتحدةالمالكي: الميليشيا الإيرانية استهدفت المملكة بـ125 صاروخاً باليستياًالحوثيون يستعجلون نهايتهمفيصل بن بندر يرعى حفل تخريج الدفعة الرابعة من طلاب كلية الغد.. ويدشّن مشروع المباني الدائمة بالرياض22 شاحنة إغاثية للأسر في مأرب وحضرموتالمملكة تترأس اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربيةبرلمان قبرص يدين اعتداءات الحوثيأمطار ربيعية تنعش العاصمةالهلال الأحمر يتفق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيدعم القيادة لا محدود لتمكين المرأةالجبير: إعادة الإعمار لن تتم إلا من خلال عملية سياسية جادةالمملكة تمنح السوريين 100 مليون دولارالقوات الشرعية تدحر المسلحين وتبسط نفوذها على العرضيبعد تصفية الصماد.. احتقان حوثي ينذر بانقلاب داخليالكويت تطرد السفير الفلبيني وتستدعي سفيرها من مانيلاتأييد حكم بإعدام أربعة خططوا لاغتيال مسؤول بحريني// يتبع //06:02ت م