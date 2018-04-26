وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( العائد من التخصيص 2020 ): وثيقة خطة تنفيذ برنامج التخصيص 2020 التي اعتمدها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أول أمس الثلاثاء برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس الأمير محمد بن سلمان، تكشف عن رؤية شاملة ومبادرات وتحديات كبيرة في سير التخصيص. هذه الوثيقة بالتأكيد سيكون لها نتائج إيجابية في التوجه العام للدولة بالتخلص من إدمان النفط، من خلال تحقيق أثر إضافي على الناتج المحلي الإجمالي، وعبر زيادة استثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يحقق البرنامج عائدا للحكومة من إيرادات بيع الأصول وتحقيق فورات النفقات الرأسمالية والتشغيلية واستحداث فرص عمل جديدة في القطاع الخاص بحلول عام 2030.وتابعت : خارطة الطريق لهذه الوثيقة الطموحة سترفع من جودة الخدمات للمواطنين وشموليتها لأكبر عدد وعدالة التعاملات من الشركاء مع القطاع الخاص، كما أن عمليات التخصيص ستجعل الحكومة تتولى دورها الرئيسي الذي يرتكز على الإشراف والمتابعة، مما يساعد على تحقيق أعلى معايير الأداء والكفاءة.// انتهى //06:03ت م