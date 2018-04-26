الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة على مناطق ( الرياض، الشرقية, القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية ، تبوك) فيما تهطل أمطار رعدية على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ،نجران ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ).وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .// انتهى //07:07ت م