طرابلس 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم نبأ الإعلان عن وصول قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر إلى مدينة بنغازى اليوم بعد رحلة علاج دامت 17 يومًا.وأشارت إلى الترحيب البرلماني والشعبي الواسع بلقاء رئيس البرلمان عقيله صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، موضحة أن اللقاء يعد خطوة في الاتجاه الصحيح.وتطرقت إلى عقد اجتماع دولي في طرابلس لتنسيق التعاون الفني الدولي مع ليبيا، مشيرة إلى مشاركة ممثلي البعثات والسفارات المعتمدة في ليبيا لدول كل من تشاد والسودان والنيجر والفلبين وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وهولندا وتركيا ،وذلك في إطار مساع للوصول إلى اتفاق بين ليبيا ودول الجوار لتعزيز تأمين حدود ليبيا.ونوهت إلى إعلان سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا بينيتا موشايد أن الاتحاد خصص مساعدة مالية قدرها 5 ملايين يورو للجنة العليا للانتخابات الليبية لدعم المشروع الانتخابي المنظم في ليبيا.وبينت إعراب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر عن دعم بلاده للمناطق المتضررة من الإرهاب في مختلف المدن الليبية وخاصة في سرت وبنغازي.ونقلت تشديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الكونغرس الأمريكي على أن إيران ينبغي ألا تملك السلاح النووي أبدًا.وتابعت صحف ليبيا انتصارات قوات التحالف العربي على المليشيات الانقلابية في عدة جبهات باليمن.م ر // انتهى //07:33ت م