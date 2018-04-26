حائل 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأوضحت صحة حائل أن قسم الطوارئ في مستشفى حائل العام قدمت خدماته خلال الربع الأول من العام الحالي 2018م لأكثر من (53606) مراجع ، فيما استقبلت العيادات الخارجية أكثر من (8632) مراجع، في حين تم تنويم عدد (13279) في الأقسام الداخلية للمستشفى , وأجريت (555) عملية جراحية كبرى و(138) عملية جراحية صغرى , بينما تم إجراء جراحي لعدد (167) مراجعاً، كما أستقبل قسم الأشعة بالمستشفى (14778) مراجعاً , وتم إجراء عدد (241678) فحصاً مخبرياً في قسم المختبر بالمستشفى.يُذكر أن الصحة في حائل دشنت مؤخراً عيادة اختبار وظائف الرئة بالمستشفى عبر جهاز (Portable Pulmonary Function Test) الذي يتم من خلاله فحص وتشخيص وظائف الرئتين، وتشخيص الإصابات الجديدة ببعض الأمراض الرئوية وقياس حدة الإصابة بهذه الأمراض ومتابعة مدى نجاح العلاجات في تحسين أداء وعمل الرئة .ويتسع مستشفى حائل العام 250 سريراً , وقد تم خلال الفترة الماضية إجراء بعض الأعمال الإصلاحية والتطويرية من جميع النواحي الطبية والإدارية والإنشائية مما سينعكس إيجاباً على تجربة المريض في المستشفى.// انتهى //08:23ت م