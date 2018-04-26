جيزان 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واستتواصل فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية الثالث عشر بمنطقة جازان, المقام حالياً بمركز كادي مول التجاري بمدينة جيزان عبر أنشطة وبرامج ثقافية وترفيهية موجهة للأسرة والطفل.ويتعرف زوار المهرجان على أصناف المانجو التي يعرضها المزارعون في أجنحتهم الخاصة، منها التومي والجل الجلين والزبدة وأبو سنارة والكنت والكيت والبلمر والسنسيشن والباكستاني والهندي الخاص والفاو الزل والفندايكي والسوداني.ويشهد مقر المهرجان توافد أعداد من الزوار, حيث يجد الزائر فرصة من خلال المهرجان لانتقاء أجود أنواع المانجو, فيما يستمتع الأطفال وأفراد الأسرة بالبرامج المصاحبة للمهرجان المتضمنة برامج مسرحية ومرسم للأطفال وأناشيد وألعاب شعبية وعروض متنوعة.ويسهم مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في التعريف بمنتجات جازان الزراعية والترويج لها سواء من خلال المهرجان أو منافذ البيع المعدة خصيصاً في العديد من مناطق المملكة.// انتهى //08:50ت م