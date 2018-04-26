نيودلهي 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسلقي 13 طفلاً على الأقل حتفهم جراء تصادم قطار مع حافلة مدرسية كانت تقلهم في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.وقال مصدر أمني محلي في تصريح له إن "الحافلة كانت في طريقها إلى المدرسة عندما تعرضت للحادث ، ولقي معظم الضحايا حتفهم في موقع الحادث".وأضاف أن :"جميع الأطفال الذين لقوا حتفهم دون سن العاشرة ، كما أصيب ستة آخرون في الحادث ونقلوا إلى مستشفى قريب".وذكر مسؤولون أن حصيلة الوفيات قد ترتفع لخطورة حالة عدد من المصابين.// انتهى //09:37ت م