إسلام آباد 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء افتتاح "مستشفى الملك عبدالله التعليمي" في مدينة مانسهره بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان والذي تم بنائه بدعم من الصندوق السعودي للتنمية كمنحة من المملكة العربية السعودية للشعب الباكستاني.واهتمت بتحذير وزير الدفاع الباكستاني خرم دستغير خان من تنامي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان بشكل يهدد أمن الدول المجاورة.وأشارت إلى ترحيب باكستان باستعداد روسيا على أداء دور لدعم عملية السلام في أفغانستان، وتأييد كل من الصين وروسيا للجهود التي تبذلها باكستان في مجال مكافحة الإرهاب ومساهماتها في دعم الاستقرار الإقليمي بالمنطقة.وتابعت زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى روسيا واتفاق البلدين على تعزيز التعاون الثنائي ودعم الأمن الإقليمي.وأخبرت في الشأن الإقليمي عن نجاح قوات الأمن الباكستانية في اعتقال ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية كانوا يخططون لتنفيذ عمليتين إرهابيتين.وفي الشأن الإقليمي تناقلت صحف باكستان تحذير شبكة حقوق الإنسان في ميانمار من معاناة المسلمين الروهينغا من نقص غذائي خطير وتعرضهم للابتزاز من قبل الجيش.م ر // انتهى //09:52ت م