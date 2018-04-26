بيروت 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على تأكيد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" المنعقد في بروكسل أن لبنان تحول إلى مخيم كبير للاجئين داعيا المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على مواجهة تحديات الأزمة غير المسبوقة للنازحين السوريين.وفي آخر التطورات التي شهدتها الأزمة السورية سلطت الضوء على إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن خبراءها المحققين في الهجوم الكيميائي في دوما السورية قاموا بزيارة ثانية إلى المدينة.وتطرقت الى دعوة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة نظام الأسد على جرائمه بحق الشعب السوري.واهتمت بإعلان القوات المسلحة المصرية القضاء على 30 إرهابيًا وضبط 173 آخرين فضلاً عن تدمير مئات البؤر والأوكار الإرهابية بشمال ووسط سيناء.وفي الشأن الفلسطيني أخبرت عن مقتل صحفي فلسطيني متأثراً بجراحه بعد أن عمدت القوات الإسرائيلية بفتح النار باتجاهه قبل حوالى أسبوعين شرق جباليا في شمال قطاع غزة حيث كان يعالج في مستشفى إسرائيلي.م ك // انتهى //09:59ت م