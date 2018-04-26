الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واستواصل وحدة الأحوال المدنية المتنقلة بمنطقة القصيم تقديم خدماتها لأهالي محافظة ضرية، إذ بدأت في استقبال الرجال بداية من يوم الثلاثاء الماضي، وحتى نهاية دوام اليوم الخميس، على أن تستقبل النساء لمدة خمسة أيام تبدأ الأحد المقبل.وتقدم الوحدة المتنقلة كافة خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها، إضافة إلى استخراج سجل الأسرة، وتعديل المهن والعديد من الخدمات.من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن أحد أهم أهداف العمل في القطاع هو التواجد قي مختلف المحافظات والقرى التي لا توجد بها مكاتب للأحوال المدنية , منوهاً بحرص الأحوال على تطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة من خلال زيارات الوحدات المتنقلة لسائر مناطق المملكة وخدمة الجهات الحكومية والخاصة.// انتهى //10:00ت م