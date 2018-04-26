القاهرة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتبنى خيار السلام والتنمية وأنها لن تتوانى عن محاربة الإرهاب وتطهير سيناء منه وتعميرها في نفس الوقت.وتحدثت عن مواصلة الجيش المصري العملية الشاملة "سيناء 2018 وتمكنه من القضاء على أكثر من 30 مسلحًا في مداهمات للبؤر الإرهابية بسيناء.وعرجت إلى توعد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الاحتلال الإسرائيلي بانتفاضة جديدة في شهر رمضان المقبل.وأخبرت عن إعلان الجيش اليمني أمس تحرير مواقع جديدة من قبضة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في محافظة صعدة المعقل الرئيسي للميليشيات ليقترب بذلك في مسقط رأس زعيم الميليشيا.وتطرقت إلى طلب دولة الكويت من السفير الفلبيني لديها مغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور.دولياً لفتت الانتباه إلى رفض كوريا الشمالية انتقادات الولايات المتحدة الأمريكية لوضع حقوق الإنسان فيها، عادة أنها اتهامات سخيفة وذلك قبل أسابيع من لقاء يفترض أن يعقد بين الرئيس ترامب وزعيم دوريا الشمالية كيم جونج أون.م ك // انتهى //10:12ت م