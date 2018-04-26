الرياض 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 أبريل 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة ذكرى يوم الحرية لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية جنوب أفريقيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:14ت م