أبها 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما عن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم الخميس، وتشمل مدينة أبها و خميس مشيط والسودة والنماص ومحايل وسبت العلايا وبيشة وتثليث وظهران الجنوب وسراة عبيدة والأجزاء المجاورة لها.وأشار بيان الهيئة إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.من جهتها حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من التقلبات المناخية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام, ودعا المتحدث الإعلامي بالمديرية العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي جميع المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند قيادة السيارات في الطرق المرتفعة وعبور الأودية والشعاب التي تشكل خطورة على السائقين.وأهاب العقيد العاصمي بالجميع إلى متابعة ما يصدر عن الدفاع المدني من تحذيرات وتوجيهات عبر الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن بطون الأودية والمواقع التي تتجمع فيها المياه حال هطول الأمطار.// انتهى //10:15ت م