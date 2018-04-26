رام الله 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين متأثرًا بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين، خلال تغطيته مسيرات العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة.وأشارت إلى المطالبات بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن استهداف الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية.وسلطت الضوء على مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي بوقف الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني ، مؤكدة أن تصاعد العمليات الإرهابية, التي تقوم بها جماعات يهودية متطرفة ضد الفلسطينيين العُزل، وأرضهم وممتلكاتهم، "تكامل مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال، وميليشيات المستوطنين".وأولت اهتمامًا بتأكيدات وزارة الخارجية التشيكية، موقفها الذي لا يخرج عن الاجماع الأوروبي، واحترامها التام للسياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي، التي تعتبر القدس عاصمة مستقبلية لدولة إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية.وأوردت تحذير الحكومة الفلسطينية من استمرار العدوان، والتخريب، والتدمير، ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته، محملة حكومة الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن عواقب عدوان أجهزتها.ورصدت، اقتحام العشرات من المستوطنين اليهود، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي.م ر // انتهى //10:17ت م