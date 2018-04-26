عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية سيراليون بذكرى استقلال بلاده
الخميس 1439/8/10 هـ الموافق 2018/04/26 م واس
الرياض 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 أبريل 2018م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق اطراد التقدم والازدهار.
// انتهى //
10:21ت م