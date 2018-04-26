الرياض 10 شعبان 1439هـ الموافق 26 أبريل 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سيراليون الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:22ت م