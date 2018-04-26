جدة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسكرّمت الكلية التقنية بمحافظة جدة, أمس متقاعديها القدامى ضمن أهدافها الموجهة نحو تعزيز المسؤولية الاجتماعية والعلاقات الانسانية, وخطتها في تنمية التواصل مع الخبرات, وتكريس مفهوم العمل المجتمعي والتنموي.وأكد عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي, حرص الكلية على مد جسور التواصل مع جميع متقاعدي الكلية, الذين أمضوا سنوات طويلة من العطاء والعمل الدؤوب, مما يحتم علينا فتح برامج اتصال للاستفادة من خبراتهم العميقة في مختلف برامج الكلية, خاصة وأن لديهم القدرات والخبرات التي يمكن ضخها في قنوات من الافكار الإبداعية , التي تخلق مشاريع يمكن استثمارها في مختلف البرامج.وأشار السريعي إلى أن الكلية بمختلف مكوناتها وتجهيزاتها مفتوحة لهم ولكل من لديه الرغبة في تطوير الأعمال المشتركة التي تسهم في تحقيق نتائج فعالة في تطوير البرامج التدريبية والتقنية والهندسية, لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد وفرت برامج مجتمعية من خلال مراكز خدمة المجتمع مثل برنامج (اتقن) الذي يوفر فرص تدريب للراغبين في تطوير مهاراتهم في مختلف الأعمال والمهن التي يمكن القيام بها.// انتهى //10:22ت م