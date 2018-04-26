وادي الدواسر 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسكرّم مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر صقر بن فهاد الصقر أمس, ممثلي الوحدات الكشفية بالمحافظة الذين حققوا نتائج متميزة في منافسات رسل السلام للتميز الكشفي التي عقدتها كشافة وزارة التعليم مؤخراً في الرس وعنيزة وبريدة، ومهرجان التعليم للتربية الكشفية الذي أقيم بالطائف، وذلك خلال الحفل التكريمي الذي أقامته الإدارة أمس على مسرح قاعة الملك عبدالعزيز الثقافية بالإدارة.وكان أشبال مدرسة مواهب الوادي الأهلية قد حققوا المركز الخامس على مستوى المملكة لمرحلة الأشبال في المنافسات التي استضافتها إدارة التعليم في عنيزة، وحقق فتيان متوسطة الأبناء المركز الأول في المنافسات على مستوى الفتيان التي استضافتها الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، فيما حقق كشافة ثانوية الأمير نايف المركز الرابع على مستوى المملكة في المنافسات على مستوى الكشاف المتقدم التي استضافتها إدارة تعليم الرس، واعتماد المشروع الذي تقدمت به كشافة ثانوية الأبناء في مهرجان التعليم للتربية الكشفية, الذي كان بعنوان "أهمية الاعلام التقني في تعزيز الأمن الفكري".// انتهى //11:09ت م