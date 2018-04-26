مكة المكرمة 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسيواصل قسم زراعة الأسنان بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة, تقديم خدماته للمراجعين حيث تم التعامل مع أكثر من 1130 حالة زراعة للأسنان بنسبة نجاح عالية منذ بداية إنشائه.وأوضحت صحة مكة المكرمة, أنه يتم التعامل مع 12 حالة أسبوعياً مما أسهم في تقليل قائمة الانتظار من سنتين إلى عشرة أيام علماً بأن قائمة انتظار مرضى الزراعة قد تصل إلى عدة سنوات.// انتهى //11:10ت م