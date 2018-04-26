الخرطوم 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على التزام الرئيسان السوداني عمر البشير والتشادى وإدريس ديبي، بإزالة العوائق القانونية والإدارية والهجرية والأمنية على الحدود بين البلدين، وتعهدا بتنفيذ توصيات مؤتمر تنمية الحدود السودانية التشادية، الذي اختتم أعماله بمدينة الجنينة بولاية غرب دارفور السودانية أمس.وأشارت الصحف إلى مواصلة المبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان وجنوب السودان أمس محادثاته في الخرطوم، لنقاش ملفات السلام، وقضايا اللاجئين والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وغيرها.وعرجت على رفض رئيس جنوب السودان سيلفا كير تلبية دعوات المعارضة له للاستقالة، في إطار جهود لإنهاء حرب أهلية.ونشرت تحذير الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش من أن حملات التشهير التي يتعرض لها المرشحون للانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، قد تهدد العملية الانتخابية.وأبرزت إعلان القوات المسلحة المصرية أمس القضاء على 30 إرهابيا وضبط 173 آخرين فضلاً عن تدمير مئات البؤر والأوكار الإرهابية بشمال ووسط سيناء.ولفتت الانتباه إلى ما ألمح به الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي ليحل محل الاتفاق الحالي الذي يراه ترمب معيباً.م ر // انتهى //11:11ت م