الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسرعى صاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان عميد كلية الآداب بجامعة الملك سعود , الحفل الختامي للأنشطة المختلفة للكلية للعام الجامعي 1438/1439هـ، وذلك في نادي أعضاء هيئة التدريس بالسكن الجامعي بحضور عدد من منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والإداريين والفنيين .وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة المكرمين ألقاها نيابة عنهم الدكتور حميد بن خليل الشايجي قدّم فيها الشكر والتقدير لعميد الكلية وإدارتها على تكريم المتميزين والمتقاعدين والموظفين المثاليين , مشيراً إلى أن ما يجمع منسوبي الكلية هو التفاهم والتعاون والإنجاز ولله الحمد.بعد ذلك ألقى الأمير نايف بن ثنيان كلمة أثنى فيها على منسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب , والعمل بروح الفريق الواحد , مقدّماً تهنئته للمكرمين وحصول عدد منهم على جوائز محلية وعربية تضاف لسيرتهم الذاتية ولتاريخ الكلية .ونوه ببروز الكلية في عدد من المجالات والفعاليات العلمية والتعليمية على مستوى الجامعة وخارجها .ودعا إلى مواصلة التميّز والتنافس الشريف الأخوي ، مؤكداً أهمية المشاركة من الجميع في العملية التطويرية للكلية والجامعة وفق رؤية 2030 التي يستشرف معها السعوديون النظرة المستقبلية المشرقة والطموح الوطني بتنمية شاملة مستدامة بإذن الله.وفي ختام الحفل كرّم سموه عدداً من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز , والمتقاعدين , والحاصلين على درجة الدكتوراه، والموظفين المثاليين هذا العام .// انتهى //11:20ت م