بيروت 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسيبدأ يوم السادس من مايو المقبل إجراء الانتخابات النيابية اللبنانية لتشكيل البرلمان اللبناني الجديد.ويتم التصويت على اختيار النواب الجدد وفق القانون النسبي الذي جرى إقراره منذ عدة أشهر في المجلس النيابي بدلا من القانون الأكثري الذي كان معتمدا منذ العام 1960م حيث يرتكز القانون الجديد على الصوت التفضيلي الواحد في كل لائحة من لوائح المرشحين الموزعة على مختلف الدوائر الانتخابية في المحافظات اللبنانية كافة.وكان قد تقدم إلى مكاتب وزارة الداخلية اللبنانية المعنية نحو 976 مرشحاً بينهم 111 امرأة لخوض المنافسات الانتخابية لوصول 128 نائبا الى المجلس النيابي الجديد، حيث قسمت المحافظات اللبنانية وفقا للقانون الجديد إلى 15 دائرة انتخابية.وتوزع المرشحون المتنافسون على لوائح انتخابية تمثل مختلف القوى السياسية وفقا للدستور اللبناني.وسيشرف مراقبون دوليون على نزاهة الانتخابات فيما شكلت الحكومة اللبنانية هيئة رسمية للإشراف على الانتخابات ومراقبة التجاوزات غير القانونية.م ك // انتهى //11:23ت م