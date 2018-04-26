الرياض 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واستواصل "الصحة" تفعيل مهام مراكز معلومات الأدوية، المتمثلة بالرد على الاستفسارات الدوائية لكل من مقدمي الرعاية الصحية والجمهور من خلال مركز 937 على مدار الساعة، كذلك إدارة وتحديث دليل أدوية الوزارة، واعتماد الخطط العلاجية وضمان الاستخدام الآمن والفعال للدواء، وإنشاء وتفعيل مراكز معلومات الأدوية في جميع مستشفيات المملكة، وتفعيل ومتابعه لجنة الصيدلة والعلاجيات بالوزارة.كما نظمت الإدارة العامة للرعاية الصيدلية بمنطقة الرياض دورة تطويرية للصيادلة العاملين بمراكز معلومات الادوية لمدة ثلاثة أيام تحت شعار "مراكز معلومات الأدوية"، وذلك بمشاركة أكثر من 50 صيدلياً من جميع مناطق المملكة.وتهدف الدورة إلى معرفة آخر التطورات لتفعيل لجنة الصيدلة والعلاجيات بالمستشفيات والمديريات ابتداءً بالنماذج الجديدة والآلية المتبعة، وانتهاء بطريقة عمل تقييم الأدوية للعرض على اللجنة.// انتهى //11:32ت م