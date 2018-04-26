الجزائر 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على اختفاء العديد من القيادات الحوثية ، في صنعاء وصعدة ، والذي يعد مؤشر على اقتراب موعد الحسم واستعادة ، صنعاء ، من قبضة الانقلابيين.ونقلت الصحف نداء المبعوث الأممي إلى سوريا ، ستيفان دي ميستورا ، للنظام السوري بضرورة عودة المفاوضات بين طرفي الأزمة ، موضحة بأن استمرار الإنسداد لايخدم مستقبل الوضع السياسي والأمني والإجتماعي في هذا البلد العربي الذي يتجه نحو الإنهيار التام.ورصدت أهم التحديات التي تواجه حكومة فائز السراج في ليبيا ، وقالت إن معضلة الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح في كل مكان ، فضلا عن تسرب الإرهابيين من وإلى الحدود الليبية المشتركة مع تونس و النيجر وتشاد وكذلك انسداد قنوات الحوار بين مختلف مكونات المجتمع الليبي ، تشكل أهم العقبات أمام حكوم الوفاق الوطني.م ر // انتهى //11:39ت م