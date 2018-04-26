أبها10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسأطلق مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، اليوم حملة برنامج "الأسبوع الحي" بحضور عدد من القيادات التعليمية .وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي بتعليم المنطقة محمد مانع آل يحيى، أن الحملة تعنى بتسليط الضوء على جوانب الانضباط في الميدان، والإشادة بالمدارس المتميزة في هذا الخصوص، ورصد التجارب في هذا الخصوص، فصلا عن إشراك الطلاب والطالبات في صناعة مواد إعلامية على مستوى التصاميم والمقاطع تجسد قيمة الانضباط، إضافة إلى توظيف حسابات التواصل الخاصة بالإدارة والمكاتب والمدارس لصالح الحملة، وعقد شراكات مع وسائل الإعلام المختلفة لدعم الجهود الإعلامية.واشار آل يحيى إلى أن الحملة ستعمل على دعم جهود الإدارات والمكاتب، لاسيما ما يتعلق بخطط وبرامج لجنة الانضباط المدرسي، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة.// انتهى //11:49ت م