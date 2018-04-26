حائل 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واسكرّمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة في إدارة الجودة الشاملة أمس 20 مدرسة حصلت على شهادات المنح الإيزو 2015 - 9001 وكذلك الحاصلين على وسام سفراء الجودة بالمنطقة 1438/1439هـ بحضور مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني , وعدداً من القياديين بتعليم حائل والداعمين وذلك بمبنى الإدارة وقاعة النشاط اللامنهجي بالإدارات النسائية.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة حائل خلال الحفل المعد بهذه المناسبة أن ما تحقق من تميز لـ إدارة تعليم حائل خلال السنتين الماضيتين إلا بتميز الميدان التعليمي وحصول مدارس المنطقة على اعتمادات الايزو المبني على الشراكات المجتمعية مع رجال الأعمال وتطبيق المعايير.وفي ختام الحفل تم تسليم شهادات المنح الايزو 2015 -9001 لعشرين مدرسة (بنين وبنات) وكذلك تسليم وسام سفير الجودة للحاصلين عليها من مدارس (بنين وبنات).// انتهـى //11:53ت م