تونس 10 شعبان 1439 هـ الموافق 26 أبريل 2018 م واستطرقت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إلى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبيره عن استعداده للعمل مع واشنطن على اتفاق نووي جديد مع إيران.وتحدثت عن استشهاد الصحفي أحمد أبو حسين متأثرًا بجروحه التي أصيب بها قبل أسبوعين، خلال تغطيته مسيرات العودة شرق جباليا شمال قطاع غزة.وكتبت عن مطالبة الحكومة الكويتية من السفير الفلبيني لديها مغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع واستدعت سفيرها من مانيلا للتشاور.وتناولت إعلان الجيش المصري مقتل ثلاثة من جنوده و 30 عنصرا إرهابيا، خلال العملية الشاملة التي يشنها في شمال ووسط شبه جزيرة سيناء.ولفتت في سياق تقارير متفرقة، إلى سلسلة الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا على خلفية الإصلاحات البرمجة من قبل الحكومة في ميادين السكك الحديدة وقطاعات أخرى.مر // انتهى //11:59ت م